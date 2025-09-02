INT OS (INTOS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01628669$ 0.01628669 $ 0.01628669 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.53% Promjena cijene (1D) -0.17% Promjena cijene (7D) +2.33% Promjena cijene (7D) +2.33%

INT OS (INTOS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, INTOStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena INTOS je $ 0.01628669, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, INTOS se promijenio za -1.53% u posljednjih sat vremena, -0.17% u posljednjih 24 sata i +2.33% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu INT OS (INTOS)

Tržišna kapitalizacija $ 922.17K$ 922.17K $ 922.17K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M Količina u optjecaju 2.80B 2.80B 2.80B Ukupna količina 3,500,000,000.0 3,500,000,000.0 3,500,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija INT OS je $ 922.17K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju INTOS je 2.80B, s ukupnom količinom od 3500000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.15M.