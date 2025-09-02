inSure DeFi (SURE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0.00124206 $ 0.00124206 $ 0.00124206 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0.00124206$ 0.00124206 $ 0.00124206 Najviša cijena ikada $ 0.11397$ 0.11397 $ 0.11397 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.24% Promjena cijene (1D) -14.66% Promjena cijene (7D) -5.65% Promjena cijene (7D) -5.65%

inSure DeFi (SURE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00101364. Tijekom protekla 24 sata, SUREtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0.00124206, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SURE je $ 0.11397, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SURE se promijenio za +0.24% u posljednjih sat vremena, -14.66% u posljednjih 24 sata i -5.65% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu inSure DeFi (SURE)

Tržišna kapitalizacija $ 26.84M$ 26.84M $ 26.84M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 89.20M$ 89.20M $ 89.20M Količina u optjecaju 26.48B 26.48B 26.48B Ukupna količina 88,000,000,000.0 88,000,000,000.0 88,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija inSure DeFi je $ 26.84M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SURE je 26.48B, s ukupnom količinom od 88000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 89.20M.