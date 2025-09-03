INSURANCE (INSURANCE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 97.26 $ 97.26 $ 97.26 24-satna najniža cijena $ 100.47 $ 100.47 $ 100.47 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 97.26$ 97.26 $ 97.26 24-satna najviša cijena $ 100.47$ 100.47 $ 100.47 Najviša cijena ikada $ 100.47$ 100.47 $ 100.47 Najniža cijena $ 2.16$ 2.16 $ 2.16 Promjena cijene (1H) +0.11% Promjena cijene (1D) +2.87% Promjena cijene (7D) +4.80% Promjena cijene (7D) +4.80%

INSURANCE (INSURANCE) cijena u stvarnom vremenu je $100.05. Tijekom protekla 24 sata, INSURANCEtrgovalo je između najniže cijene $ 97.26 i najviše cijene $ 100.47, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena INSURANCE je $ 100.47, dok je najniža cijena svih vremena $ 2.16.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, INSURANCE se promijenio za +0.11% u posljednjih sat vremena, +2.87% u posljednjih 24 sata i +4.80% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu INSURANCE (INSURANCE)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.80B$ 9.80B $ 9.80B Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina 98,000,000.0 98,000,000.0 98,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija INSURANCE je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju INSURANCE je 0.00, s ukupnom količinom od 98000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.80B.