InsurAce Cijena danas

Trenutačna cijena InsurAce (INSUR) danas je $ 0.00165704, s promjenom od 2.65% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije INSUR u USD je $ 0.00165704 po INSUR.

InsurAce trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 114,150, s količinom u optjecaju od 68.89M INSUR. Tijekom posljednja 24 sata, INSUR trgovao je između $ 0.00161434 (niska) i $ 0.00166051 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 15.2, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, INSUR se kretao -- u posljednjem satu i -26.60% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu InsurAce (INSUR)

Tržišna kapitalizacija $ 114.15K$ 114.15K $ 114.15K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 165.70K$ 165.70K $ 165.70K Količina u optjecaju 68.89M 68.89M 68.89M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija InsurAce je $ 114.15K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju INSUR je 68.89M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 165.70K.