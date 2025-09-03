Instadapp WBTC (IWBTC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 115,598 $ 115,598 $ 115,598 24-satna najniža cijena $ 120,006 $ 120,006 $ 120,006 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 115,598$ 115,598 $ 115,598 24-satna najviša cijena $ 120,006$ 120,006 $ 120,006 Najviša cijena ikada $ 133,688$ 133,688 $ 133,688 Najniža cijena $ 16,702.44$ 16,702.44 $ 16,702.44 Promjena cijene (1H) +0.64% Promjena cijene (1D) +2.03% Promjena cijene (7D) +0.14% Promjena cijene (7D) +0.14%

Instadapp WBTC (IWBTC) cijena u stvarnom vremenu je $119,766. Tijekom protekla 24 sata, IWBTCtrgovalo je između najniže cijene $ 115,598 i najviše cijene $ 120,006, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena IWBTC je $ 133,688, dok je najniža cijena svih vremena $ 16,702.44.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, IWBTC se promijenio za +0.64% u posljednjih sat vremena, +2.03% u posljednjih 24 sata i +0.14% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Instadapp WBTC (IWBTC)

Tržišna kapitalizacija $ 7.05K$ 7.05K $ 7.05K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.05K$ 7.05K $ 7.05K Količina u optjecaju 0.06 0.06 0.06 Ukupna količina 0.05894403 0.05894403 0.05894403

Trenutačna tržišna kapitalizacija Instadapp WBTC je $ 7.05K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju IWBTC je 0.06, s ukupnom količinom od 0.05894403. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.05K.