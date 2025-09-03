Više o IWBTC

Instadapp WBTC Logotip

Instadapp WBTC Cijena (IWBTC)

Neuvršten

1 IWBTC u USD cijena uživo:

$119,766
$119,766$119,766
+2.00%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Instadapp WBTC (IWBTC)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 05:00:44 (UTC+8)

Instadapp WBTC (IWBTC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 115,598
$ 115,598$ 115,598
24-satna najniža cijena
$ 120,006
$ 120,006$ 120,006
24-satna najviša cijena

$ 115,598
$ 115,598$ 115,598

$ 120,006
$ 120,006$ 120,006

$ 133,688
$ 133,688$ 133,688

$ 16,702.44
$ 16,702.44$ 16,702.44

+0.64%

+2.03%

+0.14%

+0.14%

Instadapp WBTC (IWBTC) cijena u stvarnom vremenu je $119,766. Tijekom protekla 24 sata, IWBTCtrgovalo je između najniže cijene $ 115,598 i najviše cijene $ 120,006, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena IWBTC je $ 133,688, dok je najniža cijena svih vremena $ 16,702.44.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, IWBTC se promijenio za +0.64% u posljednjih sat vremena, +2.03% u posljednjih 24 sata i +0.14% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Instadapp WBTC (IWBTC)

$ 7.05K
$ 7.05K$ 7.05K

--
----

$ 7.05K
$ 7.05K$ 7.05K

0.06
0.06 0.06

0.05894403
0.05894403 0.05894403

Trenutačna tržišna kapitalizacija Instadapp WBTC je $ 7.05K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju IWBTC je 0.06, s ukupnom količinom od 0.05894403. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.05K.

Instadapp WBTC (IWBTC) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Instadapp WBTC u USD iznosila je $ +2,377.46.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Instadapp WBTC u USD iznosila je $ -3,276.6779940000.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Instadapp WBTC u USD iznosila je $ +4,149.1613274000.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Instadapp WBTC u USD iznosila je $ +7,286.25382817125.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +2,377.46+2.03%
30 dana$ -3,276.6779940000-2.73%
60 dana$ +4,149.1613274000+3.46%
90 dana$ +7,286.25382817125+6.48%

Što je Instadapp WBTC (IWBTC)

Resurs Instadapp WBTC (IWBTC)

Službena web-stranica

Instadapp WBTC Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Instadapp WBTC (IWBTC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Instadapp WBTC (IWBTC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Instadapp WBTC.

Provjerite Instadapp WBTC predviđanje cijene sada!

IWBTC u lokalnim valutama

Instadapp WBTC (IWBTC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Instadapp WBTC (IWBTC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o IWBTC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Instadapp WBTC (IWBTC)

Koliko Instadapp WBTC (IWBTC) vrijedi danas?
Cijena IWBTC uživo u USD je 119,766 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena IWBTC u USD?
Trenutačna cijena IWBTC u USD je $ 119,766. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Instadapp WBTC?
Tržišna kapitalizacija za IWBTC je $ 7.05K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za IWBTC?
Količina u optjecaju za IWBTC je 0.06 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za IWBTC?
IWBTC je postigao ATH cijenu od 133,688 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za IWBTC?
IWBTC je vidio ATL cijenu od 16,702.44 USD.
Koliki je obujam trgovanja za IWBTC?
24-satni obujam trgovanja za IWBTC je -- USD.
Hoće li IWBTC još narasti ove godine?
IWBTC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte IWBTC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.