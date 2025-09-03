Instadapp USDC (IUSDC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.18 $ 1.18 $ 1.18 24-satna najniža cijena $ 1.19 $ 1.19 $ 1.19 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 24-satna najviša cijena $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 Najviša cijena ikada $ 10.63$ 10.63 $ 10.63 Najniža cijena $ 0.95603$ 0.95603 $ 0.95603 Promjena cijene (1H) -0.06% Promjena cijene (1D) -0.08% Promjena cijene (7D) -0.06% Promjena cijene (7D) -0.06%

Instadapp USDC (IUSDC) cijena u stvarnom vremenu je $1.19. Tijekom protekla 24 sata, IUSDCtrgovalo je između najniže cijene $ 1.18 i najviše cijene $ 1.19, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena IUSDC je $ 10.63, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.95603.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, IUSDC se promijenio za -0.06% u posljednjih sat vremena, -0.08% u posljednjih 24 sata i -0.06% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Instadapp USDC (IUSDC)

Tržišna kapitalizacija $ 5.06K$ 5.06K $ 5.06K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.06K$ 5.06K $ 5.06K Količina u optjecaju 4.27K 4.27K 4.27K Ukupna količina 4,271.377189 4,271.377189 4,271.377189

Trenutačna tržišna kapitalizacija Instadapp USDC je $ 5.06K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju IUSDC je 4.27K, s ukupnom količinom od 4271.377189. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.06K.