Instadapp ETH v2 (IETH V2) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 5,026.74 $ 5,026.74 $ 5,026.74 24-satna najniža cijena $ 5,185.76 $ 5,185.76 $ 5,185.76 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 5,026.74$ 5,026.74 $ 5,026.74 24-satna najviša cijena $ 5,185.76$ 5,185.76 $ 5,185.76 Najviša cijena ikada $ 5,817.34$ 5,817.34 $ 5,817.34 Najniža cijena $ 1,617.76$ 1,617.76 $ 1,617.76 Promjena cijene (1H) -0.06% Promjena cijene (1D) +0.93% Promjena cijene (7D) -5.54% Promjena cijene (7D) -5.54%

Instadapp ETH v2 (IETH V2) cijena u stvarnom vremenu je $5,082.99. Tijekom protekla 24 sata, IETH V2trgovalo je između najniže cijene $ 5,026.74 i najviše cijene $ 5,185.76, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena IETH V2 je $ 5,817.34, dok je najniža cijena svih vremena $ 1,617.76.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, IETH V2 se promijenio za -0.06% u posljednjih sat vremena, +0.93% u posljednjih 24 sata i -5.54% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Instadapp ETH v2 (IETH V2)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 246.53M$ 246.53M $ 246.53M Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina 48,500.34601834079 48,500.34601834079 48,500.34601834079

Trenutačna tržišna kapitalizacija Instadapp ETH v2 je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju IETH V2 je 0.00, s ukupnom količinom od 48500.34601834079. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 246.53M.