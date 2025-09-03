Instadapp DAI (IDAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.15 $ 1.15 $ 1.15 24-satna najniža cijena $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 24-satna najviša cijena $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 Najviša cijena ikada $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 Najniža cijena $ 0.937928$ 0.937928 $ 0.937928 Promjena cijene (1H) +0.04% Promjena cijene (1D) +0.03% Promjena cijene (7D) +0.07% Promjena cijene (7D) +0.07%

Instadapp DAI (IDAI) cijena u stvarnom vremenu je $1.15. Tijekom protekla 24 sata, IDAItrgovalo je između najniže cijene $ 1.15 i najviše cijene $ 1.16, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena IDAI je $ 1.16, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.937928.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, IDAI se promijenio za +0.04% u posljednjih sat vremena, +0.03% u posljednjih 24 sata i +0.07% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Instadapp DAI (IDAI)

Tržišna kapitalizacija $ 399.72$ 399.72 $ 399.72 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 399.72$ 399.72 $ 399.72 Količina u optjecaju 346.65 346.65 346.65 Ukupna količina 346.6453629447627 346.6453629447627 346.6453629447627

Trenutačna tržišna kapitalizacija Instadapp DAI je $ 399.72, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju IDAI je 346.65, s ukupnom količinom od 346.6453629447627. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 399.72.