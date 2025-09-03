INSORA AI ($INSORA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00309133$ 0.00309133 $ 0.00309133 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -1.90% Promjena cijene (7D) -7.58% Promjena cijene (7D) -7.58%

INSORA AI ($INSORA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $INSORAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $INSORA je $ 0.00309133, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $INSORA se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -1.90% u posljednjih 24 sata i -7.58% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu INSORA AI ($INSORA)

Tržišna kapitalizacija $ 35.72K$ 35.72K $ 35.72K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 35.72K$ 35.72K $ 35.72K Količina u optjecaju 100.00M 100.00M 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija INSORA AI je $ 35.72K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $INSORA je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 35.72K.