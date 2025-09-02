InsightX (INX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00121702 24-satna najviša cijena $ 0.00580003 Najviša cijena ikada $ 0.01190125 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +8.73% Promjena cijene (1D) +10.67% Promjena cijene (7D) +55.93%

InsightX (INX) cijena u stvarnom vremenu je $0.00585236. Tijekom protekla 24 sata, INXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00121702 i najviše cijene $ 0.00580003, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena INX je $ 0.01190125, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, INX se promijenio za +8.73% u posljednjih sat vremena, +10.67% u posljednjih 24 sata i +55.93% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu InsightX (INX)

Tržišna kapitalizacija $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.45M$ 1.45M $ 1.45M Količina u optjecaju 205.17M 205.17M 205.17M Ukupna količina 250,000,000.0 250,000,000.0 250,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija InsightX je $ 1.19M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju INX je 205.17M, s ukupnom količinom od 250000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.45M.