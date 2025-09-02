Više o INX

INX Informacije o cijeni

INX Bijela knjiga

INX Službena web stranica

INX Tokenomija

INX Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

InsightX Logotip

InsightX Cijena (INX)

Neuvršten

1 INX u USD cijena uživo:

$0.00585236
$0.00585236$0.00585236
+10.60%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena InsightX (INX)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:23:32 (UTC+8)

InsightX (INX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00121702
$ 0.00121702$ 0.00121702
24-satna najniža cijena
$ 0.00580003
$ 0.00580003$ 0.00580003
24-satna najviša cijena

$ 0.00121702
$ 0.00121702$ 0.00121702

$ 0.00580003
$ 0.00580003$ 0.00580003

$ 0.01190125
$ 0.01190125$ 0.01190125

$ 0
$ 0$ 0

+8.73%

+10.67%

+55.93%

+55.93%

InsightX (INX) cijena u stvarnom vremenu je $0.00585236. Tijekom protekla 24 sata, INXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00121702 i najviše cijene $ 0.00580003, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena INX je $ 0.01190125, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, INX se promijenio za +8.73% u posljednjih sat vremena, +10.67% u posljednjih 24 sata i +55.93% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu InsightX (INX)

$ 1.19M
$ 1.19M$ 1.19M

--
----

$ 1.45M
$ 1.45M$ 1.45M

205.17M
205.17M 205.17M

250,000,000.0
250,000,000.0 250,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija InsightX je $ 1.19M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju INX je 205.17M, s ukupnom količinom od 250000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.45M.

InsightX (INX) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz InsightX u USD iznosila je $ +0.00056438.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz InsightX u USD iznosila je $ +0.0121039943.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz InsightX u USD iznosila je $ +0.0130945062.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz InsightX u USD iznosila je $ +0.0045734652351147695.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00056438+10.67%
30 dana$ +0.0121039943+206.82%
60 dana$ +0.0130945062+223.75%
90 dana$ +0.0045734652351147695+357.61%

Što je InsightX (INX)

At InsightX, our mission is to completely change the way people trade cryptocurrency. We do this by using the powerful Ethereum blockchain data. Our goal is to give traders valuable information that helps them make their trading strategies better. We stand at the forefront of decentralized finance, aiming to expand the horizons of cryptocurrency utilization. Our main focus is on consistently exploring fresh and inventive concepts that can reshape the way people interact with digital currencies. We offer various tools and platforms, like wallet scanners and personalized dashboards, to make sure every trader can confidently navigate the world of digital assets. We want to help traders succeed and feel confident in what they're doing. Join us on this big journey. We're driven by our ambition to make things happen, and every bit of information we provide brings us closer to a better financial future for everyone. Welcome to InsightX – where we're not just guessing what the future of finance will be like, we're shaping it.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

InsightX Predviđanje cijene (USD)

Koliko će InsightX (INX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših InsightX (INX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za InsightX.

Provjerite InsightX predviđanje cijene sada!

INX u lokalnim valutama

InsightX (INX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike InsightX (INX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o INX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o InsightX (INX)

Koliko InsightX (INX) vrijedi danas?
Cijena INX uživo u USD je 0.00585236 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena INX u USD?
Trenutačna cijena INX u USD je $ 0.00585236. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija InsightX?
Tržišna kapitalizacija za INX je $ 1.19M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za INX?
Količina u optjecaju za INX je 205.17M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za INX?
INX je postigao ATH cijenu od 0.01190125 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za INX?
INX je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za INX?
24-satni obujam trgovanja za INX je -- USD.
Hoće li INX još narasti ove godine?
INX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte INX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:23:32 (UTC+8)

InsightX (INX) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.