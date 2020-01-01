Inscribe (INS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Inscribe (INS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Inscribe (INS) Informacije Inscribe emerges as the leading protocol in the world of data embedded within blockchain transactions a.k.a Inscriptions, offering unparalleled ease of use and limitless possibilities for users on EVM blockchains, BRC20/CBRC20, Dogechain, Injective and every non-EVM chains, making inscriptions accessible to everyone in a single click. Operating seamlessly on Bitcoin, Ethereum, Avalanche, ZkSync, Binance Smart Chain, Arbitrum,Base, Fantom, Gnosis and Polygon in its 0.1 version, Inscribe ensures effortless interaction with users' preferred networks. Unified liquidity, simplified user experience, multiple chains, Inscribe. Službena web stranica: https://inscribe.app/ Bijela knjiga: https://inscribe.papyrs.com/@home/Inscribe Kupi INS odmah!

Inscribe (INS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Inscribe (INS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 201.11K $ 201.11K $ 201.11K Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 21.91M $ 21.91M $ 21.91M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 917.87K $ 917.87K $ 917.87K Povijesni maksimum: $ 0.883384 $ 0.883384 $ 0.883384 Povijesni minimum: $ 0.00392626 $ 0.00392626 $ 0.00392626 Trenutna cijena: $ 0.00917868 $ 0.00917868 $ 0.00917868 Saznajte više o cijeni Inscribe (INS)

Inscribe (INS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Inscribe (INS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj INS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja INS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku INS tokena, istražite INS cijenu tokena uživo!

INS Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide INS? Naša INS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte INS predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!