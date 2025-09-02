Više o INS

Inscribe Cijena (INS)

1 INS u USD cijena uživo:

$0.0105976
$0.0105976
-0.90%1D
Grafikon aktualnih cijena Inscribe (INS)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:43:14 (UTC+8)

Inscribe (INS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00909098
$ 0.00909098
24-satna najniža cijena
$ 0.01072399
$ 0.01072399
24-satna najviša cijena

$ 0.00909098
$ 0.00909098

$ 0.01072399
$ 0.01072399

$ 0.883384
$ 0.883384

$ 0.00392626
$ 0.00392626

+14.50%

-0.56%

+9.63%

+9.63%

Inscribe (INS) cijena u stvarnom vremenu je $0.01063576. Tijekom protekla 24 sata, INStrgovalo je između najniže cijene $ 0.00909098 i najviše cijene $ 0.01072399, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena INS je $ 0.883384, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00392626.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, INS se promijenio za +14.50% u posljednjih sat vremena, -0.56% u posljednjih 24 sata i +9.63% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Inscribe (INS)

$ 232.20K
$ 232.20K

--
--

$ 1.06M
$ 1.06M

21.91M
21.91M

100,000,000.0
100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Inscribe je $ 232.20K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju INS je 21.91M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.06M.

Inscribe (INS) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Inscribe u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Inscribe u USD iznosila je $ +0.0028673392.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Inscribe u USD iznosila je $ +0.0078267239.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Inscribe u USD iznosila je $ +0.003782022189014542.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.56%
30 dana$ +0.0028673392+26.96%
60 dana$ +0.0078267239+73.59%
90 dana$ +0.003782022189014542+55.18%

Što je Inscribe (INS)

Inscribe emerges as the leading protocol in the world of data embedded within blockchain transactions a.k.a Inscriptions, offering unparalleled ease of use and limitless possibilities for users on EVM blockchains, BRC20/CBRC20, Dogechain, Injective and every non-EVM chains, making inscriptions accessible to everyone in a single click. Operating seamlessly on Bitcoin, Ethereum, Avalanche, ZkSync, Binance Smart Chain, Arbitrum,Base, Fantom, Gnosis and Polygon in its 0.1 version, Inscribe ensures effortless interaction with users' preferred networks. Unified liquidity, simplified user experience, multiple chains, Inscribe.

Inscribe Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Inscribe (INS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Inscribe (INS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Inscribe.

Provjerite Inscribe predviđanje cijene sada!

INS u lokalnim valutama

Inscribe (INS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Inscribe (INS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o INS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Inscribe (INS)

Koliko Inscribe (INS) vrijedi danas?
Cijena INS uživo u USD je 0.01063576 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena INS u USD?
Trenutačna cijena INS u USD je $ 0.01063576. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Inscribe?
Tržišna kapitalizacija za INS je $ 232.20K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za INS?
Količina u optjecaju za INS je 21.91M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za INS?
INS je postigao ATH cijenu od 0.883384 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za INS?
INS je vidio ATL cijenu od 0.00392626 USD.
Koliki je obujam trgovanja za INS?
24-satni obujam trgovanja za INS je -- USD.
Hoće li INS još narasti ove godine?
INS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte INS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:43:14 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.