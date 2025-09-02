Inscribe (INS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00909098 24-satna najniža cijena $ 0.01072399 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.883384 Najniža cijena $ 0.00392626 Promjena cijene (1H) +14.50% Promjena cijene (1D) -0.56% Promjena cijene (7D) +9.63%

Inscribe (INS) cijena u stvarnom vremenu je $0.01063576. Tijekom protekla 24 sata, INStrgovalo je između najniže cijene $ 0.00909098 i najviše cijene $ 0.01072399, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena INS je $ 0.883384, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00392626.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, INS se promijenio za +14.50% u posljednjih sat vremena, -0.56% u posljednjih 24 sata i +9.63% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Inscribe (INS)

Tržišna kapitalizacija $ 232.20K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.06M Količina u optjecaju 21.91M Ukupna količina 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Inscribe je $ 232.20K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju INS je 21.91M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.06M.