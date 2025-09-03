InpulseX (IPX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00164378$ 0.00164378 $ 0.00164378 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.64% Promjena cijene (7D) -9.42% Promjena cijene (7D) -9.42%

InpulseX (IPX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, IPXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena IPX je $ 0.00164378, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, IPX se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.64% u posljednjih 24 sata i -9.42% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu InpulseX (IPX)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 204.08K$ 204.08K $ 204.08K Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina 6,000,000,000.0 6,000,000,000.0 6,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija InpulseX je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju IPX je 0.00, s ukupnom količinom od 6000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 204.08K.