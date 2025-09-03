Innova (INN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 16.72$ 16.72 $ 16.72 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +317.69% Promjena cijene (7D) +317.69%

Innova (INN) cijena u stvarnom vremenu je $0.00282376. Tijekom protekla 24 sata, INNtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena INN je $ 16.72, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, INN se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +317.69% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Innova (INN)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 50.83K$ 50.83K $ 50.83K Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina 18,000,000.0 18,000,000.0 18,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Innova je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju INN je 0.00, s ukupnom količinom od 18000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 50.83K.