INN (BLOCK INN) Informacije Block Inn is a blockchain-based platform designed for the real estate rental market, focusing on security, transparency, and crypto payments. It offers short-term rentals, tokenized property investments, and fractional ownership, allowing users to buy "Blocks" of a property and trade them flexibly. Block Inn's smart contracts enable transparent transactions, immutable reviews, and decentralized dispute resolution. Additionally, it includes plans for real-world asset data sales, compliance measures, and community governance, aiming to redefine rental transactions and property investments within Dubai’s dynamic real estate landscape. Službena web stranica: https://blockinn.estate/ Bijela knjiga: https://blockinn.gitbook.io/blockinn/ Kupi BLOCK INN odmah!

INN (BLOCK INN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za INN (BLOCK INN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 71.82K $ 71.82K $ 71.82K Ukupna količina: $ 110.00M $ 110.00M $ 110.00M Količina u optjecaju: $ 110.00M $ 110.00M $ 110.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 71.82K $ 71.82K $ 71.82K Povijesni maksimum: $ 0.025923 $ 0.025923 $ 0.025923 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00065293 $ 0.00065293 $ 0.00065293 Saznajte više o cijeni INN (BLOCK INN)

INN (BLOCK INN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike INN (BLOCK INN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BLOCK INN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BLOCK INN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BLOCK INN tokena, istražite BLOCK INN cijenu tokena uživo!

