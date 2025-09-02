INN (BLOCK INN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.025923$ 0.025923 $ 0.025923 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -2.02% Promjena cijene (7D) -2.02%

INN (BLOCK INN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BLOCK INNtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BLOCK INN je $ 0.025923, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BLOCK INN se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -2.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu INN (BLOCK INN)

Tržišna kapitalizacija $ 73.19K$ 73.19K $ 73.19K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 73.19K$ 73.19K $ 73.19K Količina u optjecaju 110.00M 110.00M 110.00M Ukupna količina 110,000,000.0 110,000,000.0 110,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija INN je $ 73.19K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BLOCK INN je 110.00M, s ukupnom količinom od 110000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 73.19K.