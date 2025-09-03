Ink Finance (QUILL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00283438 $ 0.00283438 $ 0.00283438 24-satna najniža cijena $ 0.00293917 $ 0.00293917 $ 0.00293917 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00283438$ 0.00283438 $ 0.00283438 24-satna najviša cijena $ 0.00293917$ 0.00293917 $ 0.00293917 Najviša cijena ikada $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 Najniža cijena $ 0.00262086$ 0.00262086 $ 0.00262086 Promjena cijene (1H) +0.02% Promjena cijene (1D) +0.04% Promjena cijene (7D) -8.48% Promjena cijene (7D) -8.48%

Ink Finance (QUILL) cijena u stvarnom vremenu je $0.00289963. Tijekom protekla 24 sata, QUILLtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00283438 i najviše cijene $ 0.00293917, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena QUILL je $ 1.16, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00262086.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, QUILL se promijenio za +0.02% u posljednjih sat vremena, +0.04% u posljednjih 24 sata i -8.48% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ink Finance (QUILL)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 289.96K$ 289.96K $ 289.96K Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ink Finance je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju QUILL je 0.00, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 289.96K.