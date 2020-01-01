Injective Quants (QUNT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Injective Quants (QUNT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Injective Quants (QUNT) Informacije $QUNT will sit on faces. Službena web stranica: https://prmr.art Kupi QUNT odmah!

Injective Quants (QUNT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Injective Quants (QUNT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.42M $ 1.42M $ 1.42M Ukupna količina: $ 604.89M $ 604.89M $ 604.89M Količina u optjecaju: $ 604.89M $ 604.89M $ 604.89M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.42M $ 1.42M $ 1.42M Povijesni maksimum: $ 0.0313927 $ 0.0313927 $ 0.0313927 Povijesni minimum: $ 0.0014318 $ 0.0014318 $ 0.0014318 Trenutna cijena: $ 0.00235639 $ 0.00235639 $ 0.00235639 Saznajte više o cijeni Injective Quants (QUNT)

Injective Quants (QUNT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Injective Quants (QUNT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj QUNT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja QUNT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku QUNT tokena, istražite QUNT cijenu tokena uživo!

QUNT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide QUNT? Naša QUNT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte QUNT predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!