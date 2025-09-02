Više o QUNT

Injective Quants Cijena (QUNT)

Neuvršten

1 QUNT u USD cijena uživo:

$0.00235802
$0.00235802$0.00235802
+0.20%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Injective Quants (QUNT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:44:44 (UTC+8)

Injective Quants (QUNT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00228749
$ 0.00228749$ 0.00228749
24-satna najniža cijena
$ 0.00243348
$ 0.00243348$ 0.00243348
24-satna najviša cijena

$ 0.00228749
$ 0.00228749$ 0.00228749

$ 0.00243348
$ 0.00243348$ 0.00243348

$ 0.0313927
$ 0.0313927$ 0.0313927

$ 0.0014318
$ 0.0014318$ 0.0014318

-3.00%

+0.22%

-5.64%

-5.64%

Injective Quants (QUNT) cijena u stvarnom vremenu je $0.0023572. Tijekom protekla 24 sata, QUNTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00228749 i najviše cijene $ 0.00243348, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena QUNT je $ 0.0313927, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0014318.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, QUNT se promijenio za -3.00% u posljednjih sat vremena, +0.22% u posljednjih 24 sata i -5.64% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Injective Quants (QUNT)

$ 1.43M
$ 1.43M$ 1.43M

--
----

$ 1.43M
$ 1.43M$ 1.43M

604.89M
604.89M 604.89M

604,886,557.0
604,886,557.0 604,886,557.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Injective Quants je $ 1.43M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju QUNT je 604.89M, s ukupnom količinom od 604886557.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.43M.

Injective Quants (QUNT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Injective Quants u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Injective Quants u USD iznosila je $ -0.0003669917.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Injective Quants u USD iznosila je $ +0.0002694310.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Injective Quants u USD iznosila je $ -0.001056783472923907.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.22%
30 dana$ -0.0003669917-15.56%
60 dana$ +0.0002694310+11.43%
90 dana$ -0.001056783472923907-30.95%

Što je Injective Quants (QUNT)

$QUNT will sit on faces.

Resurs Injective Quants (QUNT)

Službena web-stranica

Injective Quants Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Injective Quants (QUNT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Injective Quants (QUNT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Injective Quants.

Provjerite Injective Quants predviđanje cijene sada!

QUNT u lokalnim valutama

Injective Quants (QUNT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Injective Quants (QUNT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o QUNT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Injective Quants (QUNT)

Koliko Injective Quants (QUNT) vrijedi danas?
Cijena QUNT uživo u USD je 0.0023572 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena QUNT u USD?
Trenutačna cijena QUNT u USD je $ 0.0023572. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Injective Quants?
Tržišna kapitalizacija za QUNT je $ 1.43M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za QUNT?
Količina u optjecaju za QUNT je 604.89M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za QUNT?
QUNT je postigao ATH cijenu od 0.0313927 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za QUNT?
QUNT je vidio ATL cijenu od 0.0014318 USD.
Koliki je obujam trgovanja za QUNT?
24-satni obujam trgovanja za QUNT je -- USD.
Hoće li QUNT još narasti ove godine?
QUNT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte QUNT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:44:44 (UTC+8)

