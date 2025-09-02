Injective Quants (QUNT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00228749 $ 0.00228749 $ 0.00228749 24-satna najniža cijena $ 0.00243348 $ 0.00243348 $ 0.00243348 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00228749$ 0.00228749 $ 0.00228749 24-satna najviša cijena $ 0.00243348$ 0.00243348 $ 0.00243348 Najviša cijena ikada $ 0.0313927$ 0.0313927 $ 0.0313927 Najniža cijena $ 0.0014318$ 0.0014318 $ 0.0014318 Promjena cijene (1H) -3.00% Promjena cijene (1D) +0.22% Promjena cijene (7D) -5.64% Promjena cijene (7D) -5.64%

Injective Quants (QUNT) cijena u stvarnom vremenu je $0.0023572. Tijekom protekla 24 sata, QUNTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00228749 i najviše cijene $ 0.00243348, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena QUNT je $ 0.0313927, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0014318.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, QUNT se promijenio za -3.00% u posljednjih sat vremena, +0.22% u posljednjih 24 sata i -5.64% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Injective Quants (QUNT)

Tržišna kapitalizacija $ 1.43M$ 1.43M $ 1.43M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.43M$ 1.43M $ 1.43M Količina u optjecaju 604.89M 604.89M 604.89M Ukupna količina 604,886,557.0 604,886,557.0 604,886,557.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Injective Quants je $ 1.43M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju QUNT je 604.89M, s ukupnom količinom od 604886557.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.43M.