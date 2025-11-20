infraX Cijena danas

Trenutačna cijena infraX (INFRA) danas je $ 0.354135, s promjenom od 9.47% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije INFRA u USD je $ 0.354135 po INFRA.

infraX trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 354,494, s količinom u optjecaju od 1.00M INFRA. Tijekom posljednja 24 sata, INFRA trgovao je između $ 0.344519 (niska) i $ 0.39212 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 45.71, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.327661.

U kratkoročnim performansama, INFRA se kretao +0.57% u posljednjem satu i -21.55% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu infraX (INFRA)

Tržišna kapitalizacija $ 354.49K$ 354.49K $ 354.49K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 354.49K$ 354.49K $ 354.49K Količina u optjecaju 1.00M 1.00M 1.00M Ukupna količina 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija infraX je $ 354.49K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju INFRA je 1.00M, s ukupnom količinom od 1000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 354.49K.