Infrared BGT (IBGT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 2.38 $ 2.38 $ 2.38 24-satna najniža cijena $ 2.68 $ 2.68 $ 2.68 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 2.38$ 2.38 $ 2.38 24-satna najviša cijena $ 2.68$ 2.68 $ 2.68 Najviša cijena ikada $ 11.74$ 11.74 $ 11.74 Najniža cijena $ 1.71$ 1.71 $ 1.71 Promjena cijene (1H) -0.20% Promjena cijene (1D) -7.93% Promjena cijene (7D) -3.32% Promjena cijene (7D) -3.32%

Infrared BGT (IBGT) cijena u stvarnom vremenu je $2.45. Tijekom protekla 24 sata, IBGTtrgovalo je između najniže cijene $ 2.38 i najviše cijene $ 2.68, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena IBGT je $ 11.74, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.71.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, IBGT se promijenio za -0.20% u posljednjih sat vremena, -7.93% u posljednjih 24 sata i -3.32% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Infrared BGT (IBGT)

Tržišna kapitalizacija $ 35.58M$ 35.58M $ 35.58M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 35.58M$ 35.58M $ 35.58M Količina u optjecaju 14.55M 14.55M 14.55M Ukupna količina 14,550,077.52580988 14,550,077.52580988 14,550,077.52580988

Trenutačna tržišna kapitalizacija Infrared BGT je $ 35.58M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju IBGT je 14.55M, s ukupnom količinom od 14550077.52580988. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 35.58M.