Infrared Bera (IBERA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 2.3 $ 2.3 $ 2.3 24-satna najniža cijena $ 2.58 $ 2.58 $ 2.58 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 2.3$ 2.3 $ 2.3 24-satna najviša cijena $ 2.58$ 2.58 $ 2.58 Najviša cijena ikada $ 8.98$ 8.98 $ 8.98 Najniža cijena $ 1.41$ 1.41 $ 1.41 Promjena cijene (1H) -1.00% Promjena cijene (1D) -8.31% Promjena cijene (7D) -3.02% Promjena cijene (7D) -3.02%

Infrared Bera (IBERA) cijena u stvarnom vremenu je $2.35. Tijekom protekla 24 sata, IBERAtrgovalo je između najniže cijene $ 2.3 i najviše cijene $ 2.58, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena IBERA je $ 8.98, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.41.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, IBERA se promijenio za -1.00% u posljednjih sat vremena, -8.31% u posljednjih 24 sata i -3.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Infrared Bera (IBERA)

Tržišna kapitalizacija $ 186.53M$ 186.53M $ 186.53M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 186.53M$ 186.53M $ 186.53M Količina u optjecaju 79.27M 79.27M 79.27M Ukupna količina 79,270,098.88790311 79,270,098.88790311 79,270,098.88790311

Trenutačna tržišna kapitalizacija Infrared Bera je $ 186.53M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju IBERA je 79.27M, s ukupnom količinom od 79270098.88790311. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 186.53M.