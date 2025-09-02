Više o IBERA

Infrared Bera Cijena (IBERA)

Neuvršten

1 IBERA u USD cijena uživo:

$2.37
$2.37$2.37
-7.30%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Infrared Bera (IBERA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:21:39 (UTC+8)

Infrared Bera (IBERA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 2.3
$ 2.3$ 2.3
24-satna najniža cijena
$ 2.58
$ 2.58$ 2.58
24-satna najviša cijena

$ 2.3
$ 2.3$ 2.3

$ 2.58
$ 2.58$ 2.58

$ 8.98
$ 8.98$ 8.98

$ 1.41
$ 1.41$ 1.41

-1.00%

-8.31%

-3.02%

-3.02%

Infrared Bera (IBERA) cijena u stvarnom vremenu je $2.35. Tijekom protekla 24 sata, IBERAtrgovalo je između najniže cijene $ 2.3 i najviše cijene $ 2.58, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena IBERA je $ 8.98, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.41.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, IBERA se promijenio za -1.00% u posljednjih sat vremena, -8.31% u posljednjih 24 sata i -3.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Infrared Bera (IBERA)

$ 186.53M
$ 186.53M$ 186.53M

--
----

$ 186.53M
$ 186.53M$ 186.53M

79.27M
79.27M 79.27M

79,270,098.88790311
79,270,098.88790311 79,270,098.88790311

Trenutačna tržišna kapitalizacija Infrared Bera je $ 186.53M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju IBERA je 79.27M, s ukupnom količinom od 79270098.88790311. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 186.53M.

Infrared Bera (IBERA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Infrared Bera u USD iznosila je $ -0.21330044425395.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Infrared Bera u USD iznosila je $ +0.6997853500.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Infrared Bera u USD iznosila je $ +1.0549678750.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Infrared Bera u USD iznosila je $ -0.15825542913053.

Razdoblje Promjena (USD) Promjena (%)
Danas$ -0.21330044425395-8.31%
30 dana$ +0.6997853500+29.78%
60 dana$ +1.0549678750+44.89%
90 dana$ -0.15825542913053-6.30%

Što je Infrared Bera (IBERA)

Resurs Infrared Bera (IBERA)

Službena web-stranica

Infrared Bera Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Infrared Bera (IBERA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Infrared Bera (IBERA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Infrared Bera.

Provjerite Infrared Bera predviđanje cijene sada!

IBERA u lokalnim valutama

Infrared Bera (IBERA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Infrared Bera (IBERA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o IBERA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Infrared Bera (IBERA)

Koliko Infrared Bera (IBERA) vrijedi danas?
Cijena IBERA uživo u USD je 2.35 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena IBERA u USD?
Trenutačna cijena IBERA u USD je $ 2.35. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Infrared Bera?
Tržišna kapitalizacija za IBERA je $ 186.53M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za IBERA?
Količina u optjecaju za IBERA je 79.27M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za IBERA?
IBERA je postigao ATH cijenu od 8.98 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za IBERA?
IBERA je vidio ATL cijenu od 1.41 USD.
Koliki je obujam trgovanja za IBERA?
24-satni obujam trgovanja za IBERA je -- USD.
Hoće li IBERA još narasti ove godine?
IBERA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte IBERA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:21:39 (UTC+8)

