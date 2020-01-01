InfinityBit Token (IBIT) Tokenomika
InfinityBit Token (IBIT) Informacije
InfinityBit will be the first Centralised Crypto Exchange (CEX) with on-chain verifiable proof of reserves. Experience unparalleled transparency where every asset held aligns 1:1 with the underlying asset, not fluctuating derivatives. Anyone can self-audit the exchange at any time.
About InfinityBit
Welcome to InfinityBit, the frontier crypto exchange, where blockchain technology meets market-leading AI. We are a technology-driven company, focused on reshaping the landscape of Centralised Crypto Exchanges (CEX). At InfinityBit, we pioneer innovations that revolutionize the cryptocurrency trading space and make it a more transparent, reliable, and user-friendly exchange to trade Bitcoin, Ethereum, buy LTC, and more. buy LTC
The founding of InfinityBit Our crypto journey began under the visionary leadership of our Co-Founders Alyssa McKeown and Stefano. Alyssa, an exceptional tech maven, holds the positions of Director, CTO, and CVO, while Stefano brings his extraordinary marketing acumen to the role of CMO. Together, they are assembling a comprehensive team of dedicated and innovative professionals who are committed to pushing the boundaries of what is possible in blockchain and AI technology.
Key Innovations Our uniqueness lies in our application of the revolutionary public permissioned blockchain, the FSB. Unlike any other, our centralised exchange is fully on-chain verifiable, promoting a level of transparency that is unprecedented in the industry. From deposits and withdrawals to trade executions, every transaction is visible and verifiable on the blockchain. This real-time self-audit capability offers an unmatched level of trust to our users.
AI-Powered Trading We are also developing an AI-powered automated trading system that will bring the power of machine learning to the hands of our customers. This state-of-the-art system uses AI-driven trade signals to execute automated trades on the InfinityBit exchange, providing a significant edge in today's competitive trading environment.
IBIT Token As part of our commitment to deliver value to our users, we accept the token IBIT, an ERC20 token on the Ethereum blockchain, for a 50% reduction in trading fees on our platform. In addition, IBIT holders can access our customizable, AI-powered automated trading system, giving them an advantage that is unparalleled in the industry.
A transparent and open future At InfinityBit, we believe in the power of technology to create a more open, accessible, and fair financial future. We are committed to driving forward-thinking strategies, integrating emerging technologies seamlessly, and fostering a culture of innovation and transparency. We invite you to join us on this exciting journey and look forward to shaping the future of the crypto industry together.
InfinityBit Token (IBIT) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za InfinityBit Token (IBIT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
InfinityBit Token (IBIT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike InfinityBit Token (IBIT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj IBIT tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja IBIT tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku IBIT tokena, istražite IBIT cijenu tokena uživo!
IBIT Predviđanje cijene
Želite li znati u kojem smjeru ide IBIT? Naša IBIT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.
Zašto biste trebali odabrati MEXC?
MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.
Odricanje od odgovornosti
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.