InfinityBit Token (IBIT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00481387$ 0.00481387 $ 0.00481387 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

InfinityBit Token (IBIT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, IBITtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena IBIT je $ 0.00481387, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, IBIT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu InfinityBit Token (IBIT)

Tržišna kapitalizacija $ 42.38K$ 42.38K $ 42.38K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 42.47K$ 42.47K $ 42.47K Količina u optjecaju 3.58B 3.58B 3.58B Ukupna količina 3,585,644,039.741788 3,585,644,039.741788 3,585,644,039.741788

Trenutačna tržišna kapitalizacija InfinityBit Token je $ 42.38K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju IBIT je 3.58B, s ukupnom količinom od 3585644039.741788. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 42.47K.