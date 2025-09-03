InfinityBit Token Cijena (IBIT)
InfinityBit Token (IBIT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, IBITtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena IBIT je $ 0.00481387, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, IBIT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija InfinityBit Token je $ 42.38K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju IBIT je 3.58B, s ukupnom količinom od 3585644039.741788. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 42.47K.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz InfinityBit Token u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz InfinityBit Token u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz InfinityBit Token u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz InfinityBit Token u USD iznosila je $ 0.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ 0
|--
|30 dana
|$ 0
|+21.07%
|60 dana
|$ 0
|+112.00%
|90 dana
|$ 0
|--
InfinityBit will be the first Centralised Crypto Exchange (CEX) with on-chain verifiable proof of reserves. Experience unparalleled transparency where every asset held aligns 1:1 with the underlying asset, not fluctuating derivatives. Anyone can self-audit the exchange at any time. About InfinityBit Welcome to InfinityBit, the frontier crypto exchange, where blockchain technology meets market-leading AI. We are a technology-driven company, focused on reshaping the landscape of Centralised Crypto Exchanges (CEX). At InfinityBit, we pioneer innovations that revolutionize the cryptocurrency trading space and make it a more transparent, reliable, and user-friendly exchange to trade Bitcoin, Ethereum, buy LTC, and more. buy LTC The founding of InfinityBit Our crypto journey began under the visionary leadership of our Co-Founders Alyssa McKeown and Stefano. Alyssa, an exceptional tech maven, holds the positions of Director, CTO, and CVO, while Stefano brings his extraordinary marketing acumen to the role of CMO. Together, they are assembling a comprehensive team of dedicated and innovative professionals who are committed to pushing the boundaries of what is possible in blockchain and AI technology. Key Innovations Our uniqueness lies in our application of the revolutionary public permissioned blockchain, the FSB. Unlike any other, our centralised exchange is fully on-chain verifiable, promoting a level of transparency that is unprecedented in the industry. From deposits and withdrawals to trade executions, every transaction is visible and verifiable on the blockchain. This real-time self-audit capability offers an unmatched level of trust to our users. AI-Powered Trading We are also developing an AI-powered automated trading system that will bring the power of machine learning to the hands of our customers. This state-of-the-art system uses AI-driven trade signals to execute automated trades on the InfinityBit exchange, providing a significant edge in today's competitive trading environment. IBIT Token As part of our commitment to deliver value to our users, we accept the token IBIT, an ERC20 token on the Ethereum blockchain, for a 50% reduction in trading fees on our platform. In addition, IBIT holders can access our customizable, AI-powered automated trading system, giving them an advantage that is unparalleled in the industry. A transparent and open future At InfinityBit, we believe in the power of technology to create a more open, accessible, and fair financial future. We are committed to driving forward-thinking strategies, integrating emerging technologies seamlessly, and fostering a culture of innovation and transparency. We invite you to join us on this exciting journey and look forward to shaping the future of the crypto industry together.
|Vrijeme (UTC+8)
|Vrsta
|Informacije
|09-02 19:30:00
|Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
|09-01 20:12:00
|Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
|09-01 17:35:00
|Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
|09-01 16:14:00
|Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
|09-01 12:12:00
|Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
|09-01 09:42:00
|Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.