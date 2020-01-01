Infinity Skies (ISKY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Infinity Skies (ISKY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Infinity Skies (ISKY) Informacije In Infinity Skies, players will build, socialize, trade, and undertake numerous adventures. Skyblocks (ISKY) tokens are the fuel that powers the Infinity Skies platform. Players will compete to build the most prestigious castle in the community while collecting rare NFT decorations, skins, and building components. They own their island in the sky on which they can build their castle and allow other users to visit. The ultimate goal is to become the King of Infinity Skies. Službena web stranica: https://infinityskies.io/ Kupi ISKY odmah!

Infinity Skies (ISKY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Infinity Skies (ISKY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 8.75K $ 8.75K $ 8.75K Ukupna količina: $ 18.36M $ 18.36M $ 18.36M Količina u optjecaju: $ 15.52M $ 15.52M $ 15.52M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 10.36K $ 10.36K $ 10.36K Povijesni maksimum: $ 0.727568 $ 0.727568 $ 0.727568 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.000564 $ 0.000564 $ 0.000564 Saznajte više o cijeni Infinity Skies (ISKY)

Infinity Skies (ISKY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Infinity Skies (ISKY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ISKY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ISKY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ISKY tokena, istražite ISKY cijenu tokena uživo!

