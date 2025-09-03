Više o ISKY

Infinity Skies Cijena (ISKY)

1 ISKY u USD cijena uživo:

$0.000564
0.00%1D
Grafikon aktualnih cijena Infinity Skies (ISKY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 05:00:17 (UTC+8)

Infinity Skies (ISKY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0
$ 0.727568
$ 0
--

--

-1.58%

-1.58%

Infinity Skies (ISKY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ISKYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ISKY je $ 0.727568, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ISKY se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -1.58% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Infinity Skies (ISKY)

$ 8.75K
--
$ 10.36K
15.52M
18,360,936.23
Trenutačna tržišna kapitalizacija Infinity Skies je $ 8.75K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ISKY je 15.52M, s ukupnom količinom od 18360936.23. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.36K.

Infinity Skies (ISKY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Infinity Skies u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Infinity Skies u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Infinity Skies u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Infinity Skies u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+3.49%
60 dana$ 0+3.00%
90 dana$ 0--

Što je Infinity Skies (ISKY)

In Infinity Skies, players will build, socialize, trade, and undertake numerous adventures. Skyblocks (ISKY) tokens are the fuel that powers the Infinity Skies platform. Players will compete to build the most prestigious castle in the community while collecting rare NFT decorations, skins, and building components. They own their island in the sky on which they can build their castle and allow other users to visit. The ultimate goal is to become the King of Infinity Skies.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Infinity Skies (ISKY)

Službena web-stranica

Infinity Skies Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Infinity Skies (ISKY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Infinity Skies (ISKY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Infinity Skies.

Provjerite Infinity Skies predviđanje cijene sada!

ISKY u lokalnim valutama

Infinity Skies (ISKY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Infinity Skies (ISKY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ISKY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Infinity Skies (ISKY)

Koliko Infinity Skies (ISKY) vrijedi danas?
Cijena ISKY uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ISKY u USD?
Trenutačna cijena ISKY u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Infinity Skies?
Tržišna kapitalizacija za ISKY je $ 8.75K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ISKY?
Količina u optjecaju za ISKY je 15.52M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ISKY?
ISKY je postigao ATH cijenu od 0.727568 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ISKY?
ISKY je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ISKY?
24-satni obujam trgovanja za ISKY je -- USD.
Hoće li ISKY još narasti ove godine?
ISKY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ISKY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Infinity Skies (ISKY) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.