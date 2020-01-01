InfinitiCoin (INCO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u InfinitiCoin (INCO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

InfinitiCoin (INCO) Informacije InfinitiCoin is a cryptocurrency project designed to reshape digital finance by integrating decentralized finance (DeFi), NFTs, and traditional asset investments, specifically in gold. Built on the Binance Smart Chain, InfinitiCoin provides a transparent, secure, and accessible platform for users to manage and grow their digital assets. The project's mission is to bridge the gap between digital and traditional assets, offering users a versatile ecosystem that combines the benefits of blockchain technology with the stability of tangible assets like gold. InfinitiCoin's focus on community-driven growth and innovation aims to enhance the accessibility and utility of digital finance for users worldwide. Službena web stranica: https://www.infiniticoin.com/ Bijela knjiga: https://infiniticoin.com/InfinitiCoin%20-White%C2%A0-Paper.pdf

InfinitiCoin (INCO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za InfinitiCoin (INCO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 10.80M Ukupna količina: $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 1.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 10.80M Povijesni maksimum: $ 0.02101208 Povijesni minimum: $ 0.00838394 Trenutna cijena: $ 0.01080183

InfinitiCoin (INCO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike InfinitiCoin (INCO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj INCO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja INCO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

