InfinitiCoin (INCO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.01081526 24-satna najviša cijena $ 0.01084263 Najviša cijena ikada $ 0.02101208 Najniža cijena $ 0.00838394 Promjena cijene (1H) +0.00% Promjena cijene (1D) -0.00% Promjena cijene (7D) -0.20%

InfinitiCoin (INCO) cijena u stvarnom vremenu je $0.01083222. Tijekom protekla 24 sata, INCOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01081526 i najviše cijene $ 0.01084263, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena INCO je $ 0.02101208, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00838394.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, INCO se promijenio za +0.00% u posljednjih sat vremena, -0.00% u posljednjih 24 sata i -0.20% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu InfinitiCoin (INCO)

Tržišna kapitalizacija $ 10.83M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 10.83M Količina u optjecaju 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija InfinitiCoin je $ 10.83M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju INCO je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.83M.