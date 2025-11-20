InfiniteHash Cijena danas

Trenutačna cijena InfiniteHash (SN89) danas je $ 1.38, s promjenom od 0.89% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SN89 u USD je $ 1.38 po SN89.

InfiniteHash trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 3,049,855, s količinom u optjecaju od 2.21M SN89. Tijekom posljednja 24 sata, SN89 trgovao je između $ 1.27 (niska) i $ 1.38 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 8.9, dok je rekordna najniža cijena bila $ 1.082.

U kratkoročnim performansama, SN89 se kretao +1.63% u posljednjem satu i -13.73% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu InfiniteHash (SN89)

Tržišna kapitalizacija $ 3.05M$ 3.05M $ 3.05M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.05M$ 3.05M $ 3.05M Količina u optjecaju 2.21M 2.21M 2.21M Ukupna količina 2,210,171.289584396 2,210,171.289584396 2,210,171.289584396

Trenutačna tržišna kapitalizacija InfiniteHash je $ 3.05M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SN89 je 2.21M, s ukupnom količinom od 2210171.289584396. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.05M.