Infinite Trading Protocol Cijena danas

Trenutačna cijena Infinite Trading Protocol (ITP) danas je $ 0,01655255, s promjenom od 8,12% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ITP u USD je $ 0,01655255 po ITP.

Infinite Trading Protocol trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 79.737, s količinom u optjecaju od 4,81M ITP. Tijekom posljednja 24 sata, ITP trgovao je između $ 0,01643704 (niska) i $ 0,01819351 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0,02969891, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0,01241365.

U kratkoročnim performansama, ITP se kretao -- u posljednjem satu i -19,24% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Infinite Trading Protocol (ITP)

Tržišna kapitalizacija $ 79,74K$ 79,74K $ 79,74K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 10,94M$ 10,94M $ 10,94M Količina u optjecaju 4,81M 4,81M 4,81M Ukupna količina 660.146.903,0551543 660.146.903,0551543 660.146.903,0551543

