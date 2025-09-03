Infinite Sui Glitch (ISG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.0011416$ 0.0011416 $ 0.0011416 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.11% Promjena cijene (1D) -1.58% Promjena cijene (7D) -5.07% Promjena cijene (7D) -5.07%

Infinite Sui Glitch (ISG) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ISGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ISG je $ 0.0011416, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ISG se promijenio za +0.11% u posljednjih sat vremena, -1.58% u posljednjih 24 sata i -5.07% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Infinite Sui Glitch (ISG)

Tržišna kapitalizacija $ 12.66K$ 12.66K $ 12.66K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 12.66K$ 12.66K $ 12.66K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Infinite Sui Glitch je $ 12.66K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ISG je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.66K.