Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00214484$ 0.00214484 $ 0.00214484 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.20% Promjena cijene (1D) +16.02% Promjena cijene (7D) +19.00% Promjena cijene (7D) +19.00%

Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, IPLRtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena IPLR je $ 0.00214484, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, IPLR se promijenio za +0.20% u posljednjih sat vremena, +16.02% u posljednjih 24 sata i +19.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR)

Tržišna kapitalizacija $ 15.08K$ 15.08K $ 15.08K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 15.08K$ 15.08K $ 15.08K Količina u optjecaju 994.90M 994.90M 994.90M Ukupna količina 994,901,043.355921 994,901,043.355921 994,901,043.355921

Trenutačna tržišna kapitalizacija Infinite Price Liquidity Rocket je $ 15.08K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju IPLR je 994.90M, s ukupnom količinom od 994901043.355921. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 15.08K.