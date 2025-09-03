Više o IPLR

Infinite Price Liquidity Rocket Cijena (IPLR)

1 IPLR u USD cijena uživo:

--
----
+16.00%1D
Grafikon aktualnih cijena Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR)
Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00214484
$ 0.00214484$ 0.00214484

$ 0
$ 0$ 0

+0.20%

+16.02%

+19.00%

+19.00%

Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, IPLRtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena IPLR je $ 0.00214484, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, IPLR se promijenio za +0.20% u posljednjih sat vremena, +16.02% u posljednjih 24 sata i +19.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR)

$ 15.08K
$ 15.08K$ 15.08K

--
----

$ 15.08K
$ 15.08K$ 15.08K

994.90M
994.90M 994.90M

994,901,043.355921
994,901,043.355921 994,901,043.355921

Trenutačna tržišna kapitalizacija Infinite Price Liquidity Rocket je $ 15.08K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju IPLR je 994.90M, s ukupnom količinom od 994901043.355921. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 15.08K.

Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Infinite Price Liquidity Rocket u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Infinite Price Liquidity Rocket u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Infinite Price Liquidity Rocket u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Infinite Price Liquidity Rocket u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+16.02%
30 dana$ 0+17.67%
60 dana$ 0+7.64%
90 dana$ 0--

Što je Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR)

We broke the Matrix anon with this cook. This is Not your average $SOL rewards token. We enhanced and upgraded the typical rewards token dramatically with a focus on building sustainable long term growth first and foremost. We also provide our holders with amazing passive income. Every 5 minutes you earn $SOL rewards paid directly into your wallet just for holding $IPLR token in your wallet no claiming or staking necessary. This coin is jeet proof every sell feeds into the positive Flywheel mechanics and strengthens the token fundamentals as we purchase $IPLR directly from the market and combine it with SOL to Infinitely increase the price and liquidity. Hence we are CODED to Billions.

Resurs Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR)

Službena web-stranica

Infinite Price Liquidity Rocket Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Infinite Price Liquidity Rocket.

Provjerite Infinite Price Liquidity Rocket predviđanje cijene sada!

IPLR u lokalnim valutama

Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o IPLR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR)

Koliko Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) vrijedi danas?
Cijena IPLR uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena IPLR u USD?
Trenutačna cijena IPLR u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Infinite Price Liquidity Rocket?
Tržišna kapitalizacija za IPLR je $ 15.08K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za IPLR?
Količina u optjecaju za IPLR je 994.90M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za IPLR?
IPLR je postigao ATH cijenu od 0.00214484 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za IPLR?
IPLR je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za IPLR?
24-satni obujam trgovanja za IPLR je -- USD.
Hoće li IPLR još narasti ove godine?
IPLR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte IPLR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

