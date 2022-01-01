Infinite Money Glitch (IMG) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Infinite Money Glitch (IMG), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Infinite Money Glitch (IMG) Informacije Infinite Money Glitch ($IMG) is revolutionizing DeFi on Solana by leveraging the Token2022 program's advanced tax extension capabilities to create a truly innovative reward system for token holders. At its core, $IMG implements a seamless 5% tax on all transactions - whether buying, selling, or transferring tokens. This tax is automatically collected and distributed to holders in SOL, creating a sustainable passive income stream for the community. 4.5% of the tax gets sent to holders, while .5% gets sent to an Infrastructure wallet to help with development, marketing and general infrastructure. What sets $IMG apart is its implementation of Solana's Token2022 program, enabling automated and efficient reward distribution without relying on external smart contracts. Službena web stranica: https://imgsolana.com/ Kupi IMG odmah!

Infinite Money Glitch (IMG) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Infinite Money Glitch (IMG), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.66M $ 2.66M $ 2.66M Ukupna količina: $ 998.95M $ 998.95M $ 998.95M Količina u optjecaju: $ 998.95M $ 998.95M $ 998.95M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.66M $ 2.66M $ 2.66M Povijesni maksimum: $ 0.04171505 $ 0.04171505 $ 0.04171505 Povijesni minimum: $ 0.00147691 $ 0.00147691 $ 0.00147691 Trenutna cijena: $ 0.00266591 $ 0.00266591 $ 0.00266591 Saznajte više o cijeni Infinite Money Glitch (IMG)

Infinite Money Glitch (IMG) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Infinite Money Glitch (IMG) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj IMG tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja IMG tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku IMG tokena, istražite IMG cijenu tokena uživo!

