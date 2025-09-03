Više o IMGX2

Infinite Money Glitch X2 Logotip

Infinite Money Glitch X2 Cijena (IMGX2)

Neuvršten

1 IMGX2 u USD cijena uživo:

--
----
+2.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Infinite Money Glitch X2 (IMGX2)
Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00004867
$ 0.00004867$ 0.00004867
24-satna najniža cijena
$ 0.00005066
$ 0.00005066$ 0.00005066
24-satna najviša cijena

$ 0.00004867
$ 0.00004867$ 0.00004867

$ 0.00005066
$ 0.00005066$ 0.00005066

$ 0.00189496
$ 0.00189496$ 0.00189496

$ 0.00002601
$ 0.00002601$ 0.00002601

--

+2.09%

+5.31%

+5.31%

Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) cijena u stvarnom vremenu je $0.00005036. Tijekom protekla 24 sata, IMGX2trgovalo je između najniže cijene $ 0.00004867 i najviše cijene $ 0.00005066, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena IMGX2 je $ 0.00189496, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00002601.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, IMGX2 se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +2.09% u posljednjih 24 sata i +5.31% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Infinite Money Glitch X2 (IMGX2)

$ 20.93K
$ 20.93K$ 20.93K

--
----

$ 20.93K
$ 20.93K$ 20.93K

415.57M
415.57M 415.57M

415,571,554.630097
415,571,554.630097 415,571,554.630097

Trenutačna tržišna kapitalizacija Infinite Money Glitch X2 je $ 20.93K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju IMGX2 je 415.57M, s ukupnom količinom od 415571554.630097. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 20.93K.

Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Infinite Money Glitch X2 u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Infinite Money Glitch X2 u USD iznosila je $ +0.0000116649.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Infinite Money Glitch X2 u USD iznosila je $ +0.0000091136.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Infinite Money Glitch X2 u USD iznosila je $ +0.000009752207387072425.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+2.09%
30 dana$ +0.0000116649+23.16%
60 dana$ +0.0000091136+18.10%
90 dana$ +0.000009752207387072425+24.02%

Što je Infinite Money Glitch X2 (IMGX2)

Infinite Money Glitch X2 ($imgx2) – Double Rewards, Infinite Potential! $imgx2 is a tax-fee token built on Solana, offering dual rewards to holders. Every transaction incurs a 10% tax fee, where 8% is converted into $img tokens and distributed to holders. Since $img rewards holders in Solana, you’re earning both $img and Solana just by holding $imgx2! With a 1,000,000,000 supply, 50% is burned at launch for scarcity, while 1% of fees go to buybacks. No team tokens, just big marketing surprises. Hold $imgx2, earn $img, and stack Solana! 🚀

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Infinite Money Glitch X2 (IMGX2)

Službena web-stranica

Infinite Money Glitch X2 Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Infinite Money Glitch X2.

Provjerite Infinite Money Glitch X2 predviđanje cijene sada!

IMGX2 u lokalnim valutama

Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o IMGX2 opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Infinite Money Glitch X2 (IMGX2)

Koliko Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) vrijedi danas?
Cijena IMGX2 uživo u USD je 0.00005036 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena IMGX2 u USD?
Trenutačna cijena IMGX2 u USD je $ 0.00005036. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Infinite Money Glitch X2?
Tržišna kapitalizacija za IMGX2 je $ 20.93K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za IMGX2?
Količina u optjecaju za IMGX2 je 415.57M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za IMGX2?
IMGX2 je postigao ATH cijenu od 0.00189496 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za IMGX2?
IMGX2 je vidio ATL cijenu od 0.00002601 USD.
Koliki je obujam trgovanja za IMGX2?
24-satni obujam trgovanja za IMGX2 je -- USD.
Hoće li IMGX2 još narasti ove godine?
IMGX2 mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte IMGX2 predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.