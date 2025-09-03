Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00004867 24-satna najviša cijena $ 0.00005066 Najviša cijena ikada $ 0.00189496 Najniža cijena $ 0.00002601 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +2.09% Promjena cijene (7D) +5.31%

Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) cijena u stvarnom vremenu je $0.00005036. Tijekom protekla 24 sata, IMGX2trgovalo je između najniže cijene $ 0.00004867 i najviše cijene $ 0.00005066, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena IMGX2 je $ 0.00189496, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00002601.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, IMGX2 se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +2.09% u posljednjih 24 sata i +5.31% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Infinite Money Glitch X2 (IMGX2)

Tržišna kapitalizacija $ 20.93K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 20.93K Količina u optjecaju 415.57M Ukupna količina 415,571,554.630097

Trenutačna tržišna kapitalizacija Infinite Money Glitch X2 je $ 20.93K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju IMGX2 je 415.57M, s ukupnom količinom od 415571554.630097. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 20.93K.