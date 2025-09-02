Infinite Money Glitch (IMG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00229659 24-satna najviša cijena $ 0.00275304 Najviša cijena ikada $ 0.04171505 Najniža cijena $ 0.00147691 Promjena cijene (1H) +6.23% Promjena cijene (1D) +2.44% Promjena cijene (7D) -2.32%

Infinite Money Glitch (IMG) cijena u stvarnom vremenu je $0.00273912. Tijekom protekla 24 sata, IMGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00229659 i najviše cijene $ 0.00275304, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena IMG je $ 0.04171505, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00147691.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, IMG se promijenio za +6.23% u posljednjih sat vremena, +2.44% u posljednjih 24 sata i -2.32% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Infinite Money Glitch (IMG)

Tržišna kapitalizacija $ 2.74M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.74M Količina u optjecaju 998.95M Ukupna količina 998,951,585.643406

Trenutačna tržišna kapitalizacija Infinite Money Glitch je $ 2.74M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju IMG je 998.95M, s ukupnom količinom od 998951585.643406. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.74M.