Infinite Money Glitch Logotip

Infinite Money Glitch Cijena (IMG)

Neuvršten

1 IMG u USD cijena uživo:

$0.00273912
$0.00273912$0.00273912
+2.40%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Infinite Money Glitch (IMG)
Infinite Money Glitch (IMG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00229659
$ 0.00229659$ 0.00229659
24-satna najniža cijena
$ 0.00275304
$ 0.00275304$ 0.00275304
24-satna najviša cijena

$ 0.00229659
$ 0.00229659$ 0.00229659

$ 0.00275304
$ 0.00275304$ 0.00275304

$ 0.04171505
$ 0.04171505$ 0.04171505

$ 0.00147691
$ 0.00147691$ 0.00147691

+6.23%

+2.44%

-2.32%

-2.32%

Infinite Money Glitch (IMG) cijena u stvarnom vremenu je $0.00273912. Tijekom protekla 24 sata, IMGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00229659 i najviše cijene $ 0.00275304, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena IMG je $ 0.04171505, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00147691.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, IMG se promijenio za +6.23% u posljednjih sat vremena, +2.44% u posljednjih 24 sata i -2.32% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu Infinite Money Glitch (IMG)

$ 2.74M
$ 2.74M$ 2.74M

--
----

$ 2.74M
$ 2.74M$ 2.74M

998.95M
998.95M 998.95M

998,951,585.643406
998,951,585.643406 998,951,585.643406

Trenutačna tržišna kapitalizacija Infinite Money Glitch je $ 2.74M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju IMG je 998.95M, s ukupnom količinom od 998951585.643406. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.74M.

Infinite Money Glitch (IMG) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Infinite Money Glitch u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Infinite Money Glitch u USD iznosila je $ -0.0006108155.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Infinite Money Glitch u USD iznosila je $ -0.0012585826.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Infinite Money Glitch u USD iznosila je $ -0.001579448374963827.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+2.44%
30 dana$ -0.0006108155-22.29%
60 dana$ -0.0012585826-45.94%
90 dana$ -0.001579448374963827-36.57%

Što je Infinite Money Glitch (IMG)

Infinite Money Glitch ($IMG) is revolutionizing DeFi on Solana by leveraging the Token2022 program's advanced tax extension capabilities to create a truly innovative reward system for token holders. At its core, $IMG implements a seamless 5% tax on all transactions - whether buying, selling, or transferring tokens. This tax is automatically collected and distributed to holders in SOL, creating a sustainable passive income stream for the community. 4.5% of the tax gets sent to holders, while .5% gets sent to an Infrastructure wallet to help with development, marketing and general infrastructure. What sets $IMG apart is its implementation of Solana's Token2022 program, enabling automated and efficient reward distribution without relying on external smart contracts.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu.

Resurs Infinite Money Glitch (IMG)

Službena web-stranica

Infinite Money Glitch Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Infinite Money Glitch (IMG) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Infinite Money Glitch (IMG) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Infinite Money Glitch.

Provjerite Infinite Money Glitch predviđanje cijene sada!

IMG u lokalnim valutama

Infinite Money Glitch (IMG) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Infinite Money Glitch (IMG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o IMG opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Infinite Money Glitch (IMG)

Koliko Infinite Money Glitch (IMG) vrijedi danas?
Cijena IMG uživo u USD je 0.00273912 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena IMG u USD?
Trenutačna cijena IMG u USD je $ 0.00273912. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Infinite Money Glitch?
Tržišna kapitalizacija za IMG je $ 2.74M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za IMG?
Količina u optjecaju za IMG je 998.95M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za IMG?
IMG je postigao ATH cijenu od 0.04171505 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za IMG?
IMG je vidio ATL cijenu od 0.00147691 USD.
Koliki je obujam trgovanja za IMG?
24-satni obujam trgovanja za IMG je -- USD.
Hoće li IMG još narasti ove godine?
IMG mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte IMG predviđanje cijene za detaljniju analizu.
