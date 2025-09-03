Infinite BTC Reward (IBR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00149989$ 0.00149989 $ 0.00149989 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +2.97% Promjena cijene (7D) +2.97%

Infinite BTC Reward (IBR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, IBRtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena IBR je $ 0.00149989, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, IBR se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +2.97% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Infinite BTC Reward (IBR)

Tržišna kapitalizacija $ 27.99K$ 27.99K $ 27.99K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 27.99K$ 27.99K $ 27.99K Količina u optjecaju 998.33M 998.33M 998.33M Ukupna količina 998,332,466.798158 998,332,466.798158 998,332,466.798158

Trenutačna tržišna kapitalizacija Infinite BTC Reward je $ 27.99K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju IBR je 998.33M, s ukupnom količinom od 998332466.798158. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 27.99K.