Više o IBR

IBR Informacije o cijeni

IBR Službena web stranica

IBR Tokenomija

IBR Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Infinite BTC Reward Logotip

Infinite BTC Reward Cijena (IBR)

Neuvršten

1 IBR u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Infinite BTC Reward (IBR)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:02:49 (UTC+8)

Infinite BTC Reward (IBR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00149989
$ 0.00149989$ 0.00149989

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+2.97%

+2.97%

Infinite BTC Reward (IBR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, IBRtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena IBR je $ 0.00149989, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, IBR se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +2.97% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Infinite BTC Reward (IBR)

$ 27.99K
$ 27.99K$ 27.99K

--
----

$ 27.99K
$ 27.99K$ 27.99K

998.33M
998.33M 998.33M

998,332,466.798158
998,332,466.798158 998,332,466.798158

Trenutačna tržišna kapitalizacija Infinite BTC Reward je $ 27.99K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju IBR je 998.33M, s ukupnom količinom od 998332466.798158. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 27.99K.

Infinite BTC Reward (IBR) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Infinite BTC Reward u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Infinite BTC Reward u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Infinite BTC Reward u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Infinite BTC Reward u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+27.52%
60 dana$ 0+16.30%
90 dana$ 0--

Što je Infinite BTC Reward (IBR)

$IBR introduces a new concept as the first-ever BTC rewards token, designed to redefine how cryptocurrency holders can generate passive income. By simply holding $IBR in your wallet, you unlock the ability to earn Bitcoin (BTC) rewards effortlessly, making it an innovative and accessible option for both seasoned investors and newcomers to the crypto space. The mechanics are elegantly simple yet powerful: a 5/5 rewards tax structure ensures that every transaction within the $IBR ecosystem contributes to the reward pool. 5% of each transaction is collected as a tax redistributed directly to $IBR holders in the form of BTC.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Infinite BTC Reward (IBR)

Službena web-stranica

Infinite BTC Reward Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Infinite BTC Reward (IBR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Infinite BTC Reward (IBR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Infinite BTC Reward.

Provjerite Infinite BTC Reward predviđanje cijene sada!

IBR u lokalnim valutama

Infinite BTC Reward (IBR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Infinite BTC Reward (IBR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o IBR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Infinite BTC Reward (IBR)

Koliko Infinite BTC Reward (IBR) vrijedi danas?
Cijena IBR uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena IBR u USD?
Trenutačna cijena IBR u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Infinite BTC Reward?
Tržišna kapitalizacija za IBR je $ 27.99K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za IBR?
Količina u optjecaju za IBR je 998.33M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za IBR?
IBR je postigao ATH cijenu od 0.00149989 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za IBR?
IBR je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za IBR?
24-satni obujam trgovanja za IBR je -- USD.
Hoće li IBR još narasti ove godine?
IBR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte IBR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:02:49 (UTC+8)

Infinite BTC Reward (IBR) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.