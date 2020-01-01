infinite backrooms (IB) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u infinite backrooms (IB), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
infinite backrooms (IB) Informacije

Infinite Backrooms is a meme token launched on the Solana blockchain, inspired by the concept of the "backrooms" - an endless maze of surreal and unsettling rooms often depicted in internet culture. Designed to be both a fun experiment and a token that captures the imagination, Infinite Backrooms taps into the limitless creative potential of digital spaces and the growing world of decentralized finance. This project is rooted in the idea of infinite exploration, much like the endless hallways of the backrooms, providing an immersive and unconventional experience for the community.

Službena web stranica:
https://www.infinitebackrooms.com/

infinite backrooms (IB) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za infinite backrooms (IB), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 121.76K
$ 121.76K$ 121.76K
Ukupna količina:
$ 998.82M
$ 998.82M$ 998.82M
Količina u optjecaju:
$ 998.82M
$ 998.82M$ 998.82M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 121.76K
$ 121.76K$ 121.76K
Povijesni maksimum:
$ 0.01155285
$ 0.01155285$ 0.01155285
Povijesni minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Trenutna cijena:
$ 0.00012259
$ 0.00012259$ 0.00012259

infinite backrooms (IB) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike infinite backrooms (IB) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj IB tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja IB tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku IB tokena, istražite IB cijenu tokena uživo!

IB Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide IB? Naša IB stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.