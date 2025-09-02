infinite backrooms (IB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01155285$ 0.01155285 $ 0.01155285 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.52% Promjena cijene (1D) +2.09% Promjena cijene (7D) +1.96% Promjena cijene (7D) +1.96%

infinite backrooms (IB) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, IBtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena IB je $ 0.01155285, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, IB se promijenio za +1.52% u posljednjih sat vremena, +2.09% u posljednjih 24 sata i +1.96% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu infinite backrooms (IB)

Tržišna kapitalizacija $ 120.37K$ 120.37K $ 120.37K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 120.37K$ 120.37K $ 120.37K Količina u optjecaju 998.82M 998.82M 998.82M Ukupna količina 998,818,810.98627 998,818,810.98627 998,818,810.98627

Trenutačna tržišna kapitalizacija infinite backrooms je $ 120.37K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju IB je 998.82M, s ukupnom količinom od 998818810.98627. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 120.37K.