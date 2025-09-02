Više o IB

infinite backrooms Cijena (IB)

1 IB u USD cijena uživo:

$0.00012051
$0.00012051$0.00012051
+2.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena infinite backrooms (IB)
infinite backrooms (IB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01155285
$ 0.01155285$ 0.01155285

$ 0
$ 0$ 0

+1.52%

+2.09%

+1.96%

+1.96%

infinite backrooms (IB) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, IBtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena IB je $ 0.01155285, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, IB se promijenio za +1.52% u posljednjih sat vremena, +2.09% u posljednjih 24 sata i +1.96% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu infinite backrooms (IB)

$ 120.37K
$ 120.37K$ 120.37K

--
----

$ 120.37K
$ 120.37K$ 120.37K

998.82M
998.82M 998.82M

998,818,810.98627
998,818,810.98627 998,818,810.98627

Trenutačna tržišna kapitalizacija infinite backrooms je $ 120.37K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju IB je 998.82M, s ukupnom količinom od 998818810.98627. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 120.37K.

infinite backrooms (IB) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz infinite backrooms u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz infinite backrooms u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz infinite backrooms u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz infinite backrooms u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+2.09%
30 dana$ 0-2.91%
60 dana$ 0-11.01%
90 dana$ 0--

Što je infinite backrooms (IB)

Infinite Backrooms is a meme token launched on the Solana blockchain, inspired by the concept of the "backrooms" - an endless maze of surreal and unsettling rooms often depicted in internet culture. Designed to be both a fun experiment and a token that captures the imagination, Infinite Backrooms taps into the limitless creative potential of digital spaces and the growing world of decentralized finance. This project is rooted in the idea of infinite exploration, much like the endless hallways of the backrooms, providing an immersive and unconventional experience for the community.

Resurs infinite backrooms (IB)

Službena web-stranica

infinite backrooms Predviđanje cijene (USD)

Koliko će infinite backrooms (IB) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših infinite backrooms (IB) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za infinite backrooms.

Provjerite infinite backrooms predviđanje cijene sada!

IB u lokalnim valutama

infinite backrooms (IB) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike infinite backrooms (IB) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o IB opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o infinite backrooms (IB)

Koliko infinite backrooms (IB) vrijedi danas?
Cijena IB uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena IB u USD?
Trenutačna cijena IB u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija infinite backrooms?
Tržišna kapitalizacija za IB je $ 120.37K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za IB?
Količina u optjecaju za IB je 998.82M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za IB?
IB je postigao ATH cijenu od 0.01155285 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za IB?
IB je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za IB?
24-satni obujam trgovanja za IB je -- USD.
Hoće li IB još narasti ove godine?
IB mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte IB predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.