Infinitar Governance Token Cijena danas

Trenutačna cijena Infinitar Governance Token (IGT) danas je $ 0.00122104, s promjenom od 1.81% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije IGT u USD je $ 0.00122104 po IGT.

Infinitar Governance Token trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 572,099, s količinom u optjecaju od 468.53M IGT. Tijekom posljednja 24 sata, IGT trgovao je između $ 0.00118895 (niska) i $ 0.00122104 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.680328, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00116566.

U kratkoročnim performansama, IGT se kretao +1.72% u posljednjem satu i -23.44% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Infinitar Governance Token (IGT)

Tržišna kapitalizacija $ 572.10K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.22M Količina u optjecaju 468.53M Ukupna količina 1,000,000,000.0

