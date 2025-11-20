InfiniFi USD Cijena danas

Trenutačna cijena InfiniFi USD (IUSD) danas je $ 0.999728, s promjenom od 0.01% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije IUSD u USD je $ 0.999728 po IUSD.

InfiniFi USD trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 145,504,661, s količinom u optjecaju od 145.54M IUSD. Tijekom posljednja 24 sata, IUSD trgovao je između $ 0.99933 (niska) i $ 0.999906 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.11, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.903172.

U kratkoročnim performansama, IUSD se kretao -0.00% u posljednjem satu i -0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu InfiniFi USD (IUSD)

Tržišna kapitalizacija $ 145.50M$ 145.50M $ 145.50M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 145.50M$ 145.50M $ 145.50M Količina u optjecaju 145.54M 145.54M 145.54M Ukupna količina 145,544,221.8292628 145,544,221.8292628 145,544,221.8292628

Trenutačna tržišna kapitalizacija InfiniFi USD je $ 145.50M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju IUSD je 145.54M, s ukupnom količinom od 145544221.8292628. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 145.50M.