Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00176743 24-satna najviša cijena $ 0.00207167 Najviša cijena ikada $ 0.01577099 Najniža cijena $ 0.00111573 Promjena cijene (1H) -1.09% Promjena cijene (1D) -7.04% Promjena cijene (7D) +44.00%

Infinaeon (INF) cijena u stvarnom vremenu je $0.00189924. Tijekom protekla 24 sata, INFtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00176743 i najviše cijene $ 0.00207167, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena INF je $ 0.01577099, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00111573.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, INF se promijenio za -1.09% u posljednjih sat vremena, -7.04% u posljednjih 24 sata i +44.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Infinaeon (INF)

Tržišna kapitalizacija $ 738.62K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 797.55K Količina u optjecaju 388.97M Ukupna količina 420,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Infinaeon je $ 738.62K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju INF je 388.97M, s ukupnom količinom od 420000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 797.55K.