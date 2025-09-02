INFERNO (INF) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.46% Promjena cijene (1D) +3,338.56% Promjena cijene (7D) +2,496.35% Promjena cijene (7D) +2,496.35%

INFERNO (INF) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, INFtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena INF je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, INF se promijenio za +1.46% u posljednjih sat vremena, +3,338.56% u posljednjih 24 sata i +2,496.35% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu INFERNO (INF)

Tržišna kapitalizacija $ 9.63M$ 9.63M $ 9.63M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.63M$ 9.63M $ 9.63M Količina u optjecaju 3.03T 3.03T 3.03T Ukupna količina 3,032,451,408,128.0 3,032,451,408,128.0 3,032,451,408,128.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija INFERNO je $ 9.63M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju INF je 3.03T, s ukupnom količinom od 3032451408128.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.63M.