INDIE CRUSH (INDIE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u INDIE CRUSH (INDIE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

INDIE CRUSH (INDIE) Informacije IndieCru.sh is a community-based validation platform designed for indie developers to test their applications before launch. Developers create testing programs to collect feedback, identify bugs, and improve user experience. Testers are rewarded with $INDIE tokens for their participation. This system helps prevent failed launches by enabling early product validation, improving quality, and fostering community involvement. The platform supports private and public testing, structured feedback threads, and analytics to support product improvement cycles. Službena web stranica: https://www.indiecru.sh Bijela knjiga: https://www.indiecru.sh/$indie Kupi INDIE odmah!

INDIE CRUSH (INDIE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za INDIE CRUSH (INDIE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 20.28K $ 20.28K $ 20.28K Ukupna količina: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M Količina u optjecaju: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 20.28K $ 20.28K $ 20.28K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni INDIE CRUSH (INDIE)

INDIE CRUSH (INDIE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike INDIE CRUSH (INDIE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj INDIE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja INDIE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku INDIE tokena, istražite INDIE cijenu tokena uživo!

INDIE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide INDIE? Naša INDIE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte INDIE predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!