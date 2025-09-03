INDIE CRUSH (INDIE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0
24-satna najniža cijena $ 0
24-satna najviša cijena $ 0
Najviša cijena ikada $ 0
Najniža cijena $ 0
Promjena cijene (1H) +0.33%
Promjena cijene (1D) -0.44%
Promjena cijene (7D) +2.98%

INDIE CRUSH (INDIE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, INDIEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena INDIE je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, INDIE se promijenio za +0.33% u posljednjih sat vremena, -0.44% u posljednjih 24 sata i +2.98% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu INDIE CRUSH (INDIE)

Tržišna kapitalizacija $ 19.97K
Obujam (24 sata) --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 19.97K
Količina u optjecaju 999.87M
Ukupna količina 999,869,229.6629293

Trenutačna tržišna kapitalizacija INDIE CRUSH je $ 19.97K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju INDIE je 999.87M, s ukupnom količinom od 999869229.6629293. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.97K.