Više o INDIE

INDIE Informacije o cijeni

INDIE Bijela knjiga

INDIE Službena web stranica

INDIE Tokenomija

INDIE Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

INDIE CRUSH Logotip

INDIE CRUSH Cijena (INDIE)

Neuvršten

1 INDIE u USD cijena uživo:

--
----
-0.40%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena INDIE CRUSH (INDIE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:15:13 (UTC+8)

INDIE CRUSH (INDIE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.33%

-0.44%

+2.98%

+2.98%

INDIE CRUSH (INDIE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, INDIEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena INDIE je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, INDIE se promijenio za +0.33% u posljednjih sat vremena, -0.44% u posljednjih 24 sata i +2.98% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu INDIE CRUSH (INDIE)

$ 19.97K
$ 19.97K$ 19.97K

--
----

$ 19.97K
$ 19.97K$ 19.97K

999.87M
999.87M 999.87M

999,869,229.6629293
999,869,229.6629293 999,869,229.6629293

Trenutačna tržišna kapitalizacija INDIE CRUSH je $ 19.97K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju INDIE je 999.87M, s ukupnom količinom od 999869229.6629293. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.97K.

INDIE CRUSH (INDIE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz INDIE CRUSH u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz INDIE CRUSH u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz INDIE CRUSH u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz INDIE CRUSH u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.44%
30 dana$ 0-36.93%
60 dana$ 0-54.68%
90 dana$ 0--

Što je INDIE CRUSH (INDIE)

IndieCru.sh is a community-based validation platform designed for indie developers to test their applications before launch. Developers create testing programs to collect feedback, identify bugs, and improve user experience. Testers are rewarded with $INDIE tokens for their participation. This system helps prevent failed launches by enabling early product validation, improving quality, and fostering community involvement. The platform supports private and public testing, structured feedback threads, and analytics to support product improvement cycles.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs INDIE CRUSH (INDIE)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

INDIE CRUSH Predviđanje cijene (USD)

Koliko će INDIE CRUSH (INDIE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših INDIE CRUSH (INDIE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za INDIE CRUSH.

Provjerite INDIE CRUSH predviđanje cijene sada!

INDIE u lokalnim valutama

INDIE CRUSH (INDIE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike INDIE CRUSH (INDIE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o INDIE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o INDIE CRUSH (INDIE)

Koliko INDIE CRUSH (INDIE) vrijedi danas?
Cijena INDIE uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena INDIE u USD?
Trenutačna cijena INDIE u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija INDIE CRUSH?
Tržišna kapitalizacija za INDIE je $ 19.97K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za INDIE?
Količina u optjecaju za INDIE je 999.87M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za INDIE?
INDIE je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za INDIE?
INDIE je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za INDIE?
24-satni obujam trgovanja za INDIE je -- USD.
Hoće li INDIE još narasti ove godine?
INDIE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte INDIE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:15:13 (UTC+8)

INDIE CRUSH (INDIE) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.