Indexy Cijena danas

Trenutačna cijena Indexy (I) danas je --, s promjenom od 5.98% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije I u USD je -- po I.

Indexy trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 5,204,405, s količinom u optjecaju od 100.00B I. Tijekom posljednja 24 sata, I trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, I se kretao -0.71% u posljednjem satu i -26.44% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Indexy (I)

Tržišna kapitalizacija $ 5.20M$ 5.20M $ 5.20M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.20M$ 5.20M $ 5.20M Količina u optjecaju 100.00B 100.00B 100.00B Ukupna količina 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

