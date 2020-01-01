Indexed Finance (NDX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Indexed Finance (NDX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Indexed Finance (NDX) Informacije Indexed Finance is a project focused on the development of passive portfolio management strategies for the Ethereum network. Indexed Finance is managed by the holders of its governance token NDX, which is used to vote on proposals for protocol updates and high level index management such as the definition of market sectors and the creation of new management strategies. Službena web stranica: https://indexed.finance/

Indexed Finance (NDX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Indexed Finance (NDX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 13.97K $ 13.97K $ 13.97K Ukupna količina: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Količina u optjecaju: $ 3.45M $ 3.45M $ 3.45M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 40.55K $ 40.55K $ 40.55K Povijesni maksimum: $ 27.71 $ 27.71 $ 27.71 Povijesni minimum: $ 0.00233242 $ 0.00233242 $ 0.00233242 Trenutna cijena: $ 0.0040548 $ 0.0040548 $ 0.0040548 Saznajte više o cijeni Indexed Finance (NDX)

Indexed Finance (NDX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Indexed Finance (NDX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NDX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NDX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NDX tokena, istražite NDX cijenu tokena uživo!

