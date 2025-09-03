Više o NDX

Indexed Finance Logotip

Indexed Finance Cijena (NDX)

Neuvršten

1 NDX u USD cijena uživo:

$0.00403905
$0.00403905$0.00403905
+9.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Indexed Finance (NDX)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:02:40 (UTC+8)

Indexed Finance (NDX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00369823
$ 0.00369823$ 0.00369823
24-satna najniža cijena
$ 0.0041014
$ 0.0041014$ 0.0041014
24-satna najviša cijena

$ 0.00369823
$ 0.00369823$ 0.00369823

$ 0.0041014
$ 0.0041014$ 0.0041014

$ 27.71
$ 27.71$ 27.71

$ 0.00233242
$ 0.00233242$ 0.00233242

-0.77%

+9.05%

+0.30%

+0.30%

Indexed Finance (NDX) cijena u stvarnom vremenu je $0.00403905. Tijekom protekla 24 sata, NDXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00369823 i najviše cijene $ 0.0041014, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NDX je $ 27.71, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00233242.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NDX se promijenio za -0.77% u posljednjih sat vremena, +9.05% u posljednjih 24 sata i +0.30% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Indexed Finance (NDX)

$ 13.91K
$ 13.91K$ 13.91K

--
----

$ 40.35K
$ 40.35K$ 40.35K

3.45M
3.45M 3.45M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Indexed Finance je $ 13.91K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NDX je 3.45M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 40.35K.

Indexed Finance (NDX) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Indexed Finance u USD iznosila je $ +0.00033527.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Indexed Finance u USD iznosila je $ +0.0015132042.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Indexed Finance u USD iznosila je $ +0.0000351651.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Indexed Finance u USD iznosila je $ -0.000023701674495463.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00033527+9.05%
30 dana$ +0.0015132042+37.46%
60 dana$ +0.0000351651+0.87%
90 dana$ -0.000023701674495463-0.58%

Što je Indexed Finance (NDX)

Indexed Finance is a project focused on the development of passive portfolio management strategies for the Ethereum network. Indexed Finance is managed by the holders of its governance token NDX, which is used to vote on proposals for protocol updates and high level index management such as the definition of market sectors and the creation of new management strategies.

Resurs Indexed Finance (NDX)

Službena web-stranica

Indexed Finance Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Indexed Finance (NDX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Indexed Finance (NDX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Indexed Finance.

Provjerite Indexed Finance predviđanje cijene sada!

NDX u lokalnim valutama

Indexed Finance (NDX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Indexed Finance (NDX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NDX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Indexed Finance (NDX)

Koliko Indexed Finance (NDX) vrijedi danas?
Cijena NDX uživo u USD je 0.00403905 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NDX u USD?
Trenutačna cijena NDX u USD je $ 0.00403905. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Indexed Finance?
Tržišna kapitalizacija za NDX je $ 13.91K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NDX?
Količina u optjecaju za NDX je 3.45M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NDX?
NDX je postigao ATH cijenu od 27.71 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NDX?
NDX je vidio ATL cijenu od 0.00233242 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NDX?
24-satni obujam trgovanja za NDX je -- USD.
Hoće li NDX još narasti ove godine?
NDX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NDX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Indexed Finance (NDX) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

