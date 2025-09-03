Indexed Finance (NDX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00369823 $ 0.00369823 $ 0.00369823 24-satna najniža cijena $ 0.0041014 $ 0.0041014 $ 0.0041014 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00369823$ 0.00369823 $ 0.00369823 24-satna najviša cijena $ 0.0041014$ 0.0041014 $ 0.0041014 Najviša cijena ikada $ 27.71$ 27.71 $ 27.71 Najniža cijena $ 0.00233242$ 0.00233242 $ 0.00233242 Promjena cijene (1H) -0.77% Promjena cijene (1D) +9.05% Promjena cijene (7D) +0.30% Promjena cijene (7D) +0.30%

Indexed Finance (NDX) cijena u stvarnom vremenu je $0.00403905. Tijekom protekla 24 sata, NDXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00369823 i najviše cijene $ 0.0041014, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NDX je $ 27.71, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00233242.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NDX se promijenio za -0.77% u posljednjih sat vremena, +9.05% u posljednjih 24 sata i +0.30% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Indexed Finance (NDX)

Tržišna kapitalizacija $ 13.91K$ 13.91K $ 13.91K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 40.35K$ 40.35K $ 40.35K Količina u optjecaju 3.45M 3.45M 3.45M Ukupna količina 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Indexed Finance je $ 13.91K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NDX je 3.45M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 40.35K.