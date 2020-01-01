Increment Staked FLOW (STFLOW) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Increment Staked FLOW (STFLOW), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Increment Staked FLOW (STFLOW) Informacije stFlow is the liquid-staked version of flow token, enabling users to earn staking rewards and participate in Flow's DeFi ecosystem at the same time. Službena web stranica: https://app.increment.fi/staking Bijela knjiga: https://docs.increment.fi/protocols/liquid-staking/protocol-overview Kupi STFLOW odmah!

Increment Staked FLOW (STFLOW) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Increment Staked FLOW (STFLOW), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 6.83M $ 6.83M $ 6.83M Ukupna količina: $ 13.27M $ 13.27M $ 13.27M Količina u optjecaju: $ 13.27M $ 13.27M $ 13.27M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 6.83M $ 6.83M $ 6.83M Povijesni maksimum: $ 1.91 $ 1.91 $ 1.91 Povijesni minimum: $ 0.369164 $ 0.369164 $ 0.369164 Trenutna cijena: $ 0.513897 $ 0.513897 $ 0.513897 Saznajte više o cijeni Increment Staked FLOW (STFLOW)

Increment Staked FLOW (STFLOW) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Increment Staked FLOW (STFLOW) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj STFLOW tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja STFLOW tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku STFLOW tokena, istražite STFLOW cijenu tokena uživo!

