Increment Staked FLOW Logotip

Increment Staked FLOW Cijena (STFLOW)

Neuvršten

$0.52632
-2.50%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Increment Staked FLOW (STFLOW)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:29:55 (UTC+8)

Increment Staked FLOW (STFLOW) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

+0.71%

-2.55%

+9.53%

+9.53%

Increment Staked FLOW (STFLOW) cijena u stvarnom vremenu je $0.526212. Tijekom protekla 24 sata, STFLOWtrgovalo je između najniže cijene $ 0.507086 i najviše cijene $ 0.540692, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena STFLOW je $ 1.91, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.369164.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, STFLOW se promijenio za +0.71% u posljednjih sat vremena, -2.55% u posljednjih 24 sata i +9.53% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Increment Staked FLOW (STFLOW)

--
----

Trenutačna tržišna kapitalizacija Increment Staked FLOW je $ 7.00M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju STFLOW je 13.27M, s ukupnom količinom od 13272961.21095064. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.00M.

Increment Staked FLOW (STFLOW) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Increment Staked FLOW u USD iznosila je $ -0.0137854955828572.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Increment Staked FLOW u USD iznosila je $ +0.0832332673.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Increment Staked FLOW u USD iznosila je $ +0.1337635639.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Increment Staked FLOW u USD iznosila je $ +0.05195626606205443.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0137854955828572-2.55%
30 dana$ +0.0832332673+15.82%
60 dana$ +0.1337635639+25.42%
90 dana$ +0.05195626606205443+10.96%

Što je Increment Staked FLOW (STFLOW)

stFlow is the liquid-staked version of flow token, enabling users to earn staking rewards and participate in Flow's DeFi ecosystem at the same time.

Resurs Increment Staked FLOW (STFLOW)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Increment Staked FLOW Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Increment Staked FLOW (STFLOW) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Increment Staked FLOW (STFLOW) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Increment Staked FLOW.

Provjerite Increment Staked FLOW predviđanje cijene sada!

STFLOW u lokalnim valutama

Increment Staked FLOW (STFLOW) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Increment Staked FLOW (STFLOW) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o STFLOW opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Increment Staked FLOW (STFLOW)

Koliko Increment Staked FLOW (STFLOW) vrijedi danas?
Cijena STFLOW uživo u USD je 0.526212 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena STFLOW u USD?
Trenutačna cijena STFLOW u USD je $ 0.526212. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Increment Staked FLOW?
Tržišna kapitalizacija za STFLOW je $ 7.00M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za STFLOW?
Količina u optjecaju za STFLOW je 13.27M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za STFLOW?
STFLOW je postigao ATH cijenu od 1.91 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za STFLOW?
STFLOW je vidio ATL cijenu od 0.369164 USD.
Koliki je obujam trgovanja za STFLOW?
24-satni obujam trgovanja za STFLOW je -- USD.
Hoće li STFLOW još narasti ove godine?
STFLOW mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte STFLOW predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Increment Staked FLOW (STFLOW) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.