Increment Staked FLOW (STFLOW) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.507086 24-satna najviša cijena $ 0.540692 Najviša cijena ikada $ 1.91 Najniža cijena $ 0.369164 Promjena cijene (1H) +0.71% Promjena cijene (1D) -2.55% Promjena cijene (7D) +9.53%

Increment Staked FLOW (STFLOW) cijena u stvarnom vremenu je $0.526212. Tijekom protekla 24 sata, STFLOWtrgovalo je između najniže cijene $ 0.507086 i najviše cijene $ 0.540692, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena STFLOW je $ 1.91, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.369164.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, STFLOW se promijenio za +0.71% u posljednjih sat vremena, -2.55% u posljednjih 24 sata i +9.53% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Increment Staked FLOW (STFLOW)

Tržišna kapitalizacija $ 7.00M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.00M Količina u optjecaju 13.27M Ukupna količina 13,272,961.21095064

Trenutačna tržišna kapitalizacija Increment Staked FLOW je $ 7.00M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju STFLOW je 13.27M, s ukupnom količinom od 13272961.21095064. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.00M.