Trenutačna cijena IncogniFi (INFI) danas je $ 0.01045461, s promjenom od 6.52% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije INFI u USD je $ 0.01045461 po INFI.

IncogniFi trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 9,409.14, s količinom u optjecaju od 900.00K INFI. Tijekom posljednja 24 sata, INFI trgovao je između $ 0.01045461 (niska) i $ 0.01118981 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.04518864, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.01045461.

U kratkoročnim performansama, INFI se kretao -- u posljednjem satu i -17.59% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu IncogniFi (INFI)

Tržišna kapitalizacija $ 9.41K$ 9.41K $ 9.41K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 10.45K$ 10.45K $ 10.45K Količina u optjecaju 900.00K 900.00K 900.00K Ukupna količina 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija IncogniFi je $ 9.41K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju INFI je 900.00K, s ukupnom količinom od 1000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.45K.